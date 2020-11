Iniziativa della Pro Loco castiglionese per favorire gli acquisti negli esercizi locali

Se qualcuno non se ne fosse accorto siamo quasi arrivati al Natale e noi della Pro Loco, nonostante le difficoltà del periodo, proponiamo un’iniziativa coi fiocchi: “Se alla Pro Loco lo scontrino porterai, dalla Befana una cena gratis riceverai!”.

Per sostenere le attività di Castiglion Fiorentino la Pro Loco, con il patrocinio del Comune di Castiglion Fiorentino e della Confcommercio di Arezzo, ha ideato un progetto che siamo certi possa aiutare tutti i tipi di esercizi commerciali penalizzati da questo momento di emergenza sanitaria.

Tutti coloro che dal 1° dicembre 2020 al 5 gennaio 2021 faranno acquisti del valore pari o superiore a €25.00 con scontrino unico presso qualunque tipo di negozio della piccola distribuzione di Castiglion Fiorentino (centro storico e non) ad eccezione di ristoranti, pizzerie e pizza a taglio, potranno passare dalla sede della Pro Loco a ritirare un biglietto della lotteria.

Il 6 gennaio 2021 la Befana estrarrà 30 biglietti. I vincitori riceveranno un buono da €30.00 da spendere nei ristoranti, pizzerie e pizza a taglio di Castiglion Fiorentino, valido per una cena d’asporto o da consumare nel locale scelto. (Per usufruire del buono dovranno essere rispettati eventuali futuri DPCM). Il buono sarà disponibile presso la Pro Loco e dovrà essere speso entro e non oltre il 31 gennaio 2021.

I ristoratori potranno ritirare il controvalore in contanti del buono entro e non oltre il 22 febbraio 2021 presso la Pro Loco.

“La Pro Loco vuol far capire, forse anche con una nota di sano campanilismo, che è bene sostenere i nostri commercianti, soprattutto in questo periodo di difficoltà, perché sono loro il cuore pulsante del nostro meraviglioso borgo!” dichiara il Presidente della Pro Loco Paolo Faralli.

“Anche in questa occasione la Pro Loco si dimostra attiva e propositiva, incentivando e premiando i consumi dei castiglionesi, dando una mano preziosa al commercio locale, davvero un bel regalo di Natale, anzi, di Befana!!!” dichiara Chiara Cappelletti, Assessore al Terzo Settore.

E tu che cosa aspetti? Vieni a fare acquisti a Castiglion Fiorentino, un buono da €30.00 ti sta aspettando!