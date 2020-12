Il Comune “regala” la sosta auto per sostenere lo shopping

A partire da oggi, 14 Dicembre, e fino alla vigilia di Natale i posti auto a pagamento del Comune di Castiglion Fiorentino verranno resi gratuiti per favorire lo shopping.

Ad annunciare questa novità è il vicesindaco con delega alla Mobilità Devis Milighetti che dichiara: “in un momento decisamente complicato per l’economia e, nello specifico, per il commercio e considerato che gli incassi delle vendite che precedono il Natale risultano fondamentali per la tenuta economica di tante attività e famiglie, la giunta comunale ha lavorato, nelle scorse settimane, con il gestore dei parcheggi e con le associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti per trovare una possibile soluzione che consentisse di facilitare la sosta e la permanenza nei pressi dei luoghi dello shopping castiglionese”.

Visto le precedenti azioni di sospensione dei parcheggi durante il periodo pre-estivo, l’Amministrazione Comunale non poteva contrattualmente utilizzare gratuitamente le aree destinate a parcheggio a pagamento in tale periodo e pertanto ha deciso di acquistare dalla società SIS (gestore dei parcheggi a pagamento) i ticket dei 137 stalli di sosta per i 10 giorni che precedono il Natale.

“Grazie a tale iniziativa, tutti i cittadini potranno sostare gratuitamente augurandoci di contribuire anche con un piccolo gesto a facilitare le vendite dei commercianti attraverso il sostegno alle botteghe di vicinato” conclude il vice sindaco Devis Milighetti