Cortona Sviluppo, selezione per l’assunzione di 1 operaio e 1 impiegato

La Cortona Sviluppo s.r.l. ha indetto un avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato con orario part-time di

N. 1 OPERAIO POLIVALENTE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE

N. 1 IMPIEGATO PER UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI

Le graduatorie rimarranno comunque valide per possibili ulteriori assunzioni per tre anni dalla pubblicazione delle graduatorie

Le selezioni avverranno per titoli, colloquio e prove pratiche.

Tra i requisiti generali richiesti c’è la maggiore età; la cittadinanza italiana (non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7.2.1994 n.174 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15.02.1994, serie generale n.61); la non destituzione o dispensa dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; la regolarità con gli obblighi di leva; idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni richieste; adeguata conoscenza della lingua italiana; godimento dei diritti politici.

Gli avvisi sono pubblicati sul sito www.cortonasviluppo.it e sull’albo pretorio online del Comune di Cortona.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate fino il 14/08/2020 compreso utilizzando il modulo allegato al bando.

La domanda va consegnata direttamente all’ufficio protocollo di Cortona Sviluppo Srl – Via Guelfa n. 40 – 52044 Cortona (AR), con orario di apertura 09 -13, dal lunedì al venerdì, in busta chiusa o trasmessa a mezzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo cortonasviluppo@legalmail.it.

Per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici della Cortona Sviluppo telefonando al numero 0575 630158 o scrivendo a: info@cortonasviluppo.it