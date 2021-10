Cortona Sviluppo, Fabio Procacci nominato amministratore unico

È stato affidato l’incarico di amministratore unico per la Cortona Sviluppo. Il Comune di Cortona ha scelto Fabio Procacci. Procacci, dottore commercialista, 56 anni, cortonese, ha una lunga esperienza nel campo dell’amministrazione. È stato revisore dei conti per enti e società pubbliche, in passato anche per il Comune di Cortona.

«Il cambio di modello di governance era già stato tracciato dalla maggioranza sin dalla scorsa primavera, con la possibile attuazione entro fine anno – dichiara il sindaco Luciano Meoni – Con le dimissioni del cda abbiamo potuto procedere a questa soluzione. La maggioranza ha così voluto una guida più snella per la srl «in house», la società ha bisogno di una direzione dinamica nei vari settori: dal mattatoio comunale, alla gestione cimiteriale, fino al centro congressi. Le risorse umane presenti sono già preparate per le varie mansioni, spetterà adesso all’amministratore unico recepire le indicazioni e gli obiettivi da raggiungere insieme all’Amministrazione comunale. La persona scelta è un professionista di alto profilo e di indubbie competenze amministrative ed economiche. Con questa scelta stiamo aprendo una nuova pagina per la Cortona Sviluppo srl, a breve partiranno i lavori di adeguamento al mattatoio comunale per un importo di 400 mila euro. Siamo fiduciosi che queste risorse potranno attirare nuovi clienti. Ribadiamo che per il Comune uno dei temi più importanti resta quello dei cimiteri, abbiamo il compito di garantire il decoro e di offrire ai cittadini un servizio che riteniamo fondamentale. Infine, massimo impegno sarà messo in campo per il centro convegni che, dopo il periodo difficile della pandemia, già in questi giorni sta dando importanti segnali di ripresa. Facciamo i migliori auguri di buon lavoro al dottor Fabio Procacci, consapevoli che i risultati positivi andranno a beneficio di tutta la nostra comunità».