Cortona Jazz, posticipato il Festival 2020

Cortona Jazz Festival, anche quest’anno si farà e sarà una grande occasione di incontro tra musicisti, appassionati o semplici curiosi. L’Associazione Mammut, sta lavorando con la passione di sempre all’edizione 2020, ma per poter garantire le condizioni di sicurezza e di salute del suo pubblico, dei suoi artisti, dei tanti volontari impegnati, si trova costretta a rinviare l’evento programmato per fine Aprile e i primi di Maggio 2020. Consapevoli della situazione drammatica di questo periodo e nell’incertezza totale del futuro, sia da un punto di vista sanitario che economico, le nuove date e il nuovo format saranno scelti di comune accordo con il Comune di Cortona, dopo il 3 Aprile 2020, data di scadenza dell’ultimo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In un momento di grande sacrificio da parte di tutti gli italiani, il Cortona Jazz vuole esprimere la propria solidarietà ai musicisti, lavoratori spesso privi di tutele, che come tanti altri lavoratori, in questo momento stanno vivendo un periodo di estrema difficoltà. Naturalmente, il pensiero più forte va a coloro che stanno vivendo in prima persona gli effetti dei questa emergenza: i malati, i loro cari, così come tutto il personale sanitario e le Istituzioni che lavorano senza sosta per la salute e la sicurezza di tutti.

Il Cortona Jazz Festival tornerà presto e promette a tutti che offrirà come sempre il meglio del Jazz internazionale! A presto!