Annullato il GP Val di Pierle – Trofeo Città di Cortona

Altra vittima del Covid19 per la stagione ciclistica 2020, questa volta ad essere annullato è il Trofeo Val di Pierle – Città di Cortona, la classica del panorama juniores che era in programma il prossimo 1 maggio.

Sarebbe stata la 21° edizione e la macchina organizzativa del GS Valdipierle Cicloamici era già in movimento, con diverse fondi già trovati e anche diverse adesioni da parte delle società.

Nazzareno Bricchi, tra gli organizzatori della manifestazione, esprime rammarico e rassegnazione :” Purtroppo la 21°edizione della nostra gara andrà in scena nel 2021, ci dispiace, ma in queste occasioni non ci possiamo comportare diversamente. Un ringraziamento va alle amministrazioni comunali di Cortona e Lisciano Niccone, agli sponsor che già avevano confermato il loro impegno e anche alle società, ne avevamo già invitate numerose e siamo davvero dispiaciuti”.

Con l’attività sospesa fino al prossimo 30 aprile era davvero impensabile pensare di poter gareggiare subito il giorno successivo e nonostante la disponibilità anche del comitato regionale della Federazione Ciclistica per trovare altre date successive, la società organizzatrice ha deciso di andare direttamente al 2021.

“Avevamo la possibilità di spostare la nostra gara ai mesi successivi” commenta ancora Bricchi “ ma per noi sono mesi troppo complicati quelli, anche solo per avere il personale che ci dà una mano il giorno stesso della gara: non è sicuramente un addio, ma un arrivederci”.