A Sant’Egidio una domenica di giochi e punti ristoro

Dopo la conclusione dei lavori di sistemazione, e la riconsegna alla cittadinanza, prende vita l’area della pineta di Sant’Egidio, sulla montagna cortonese.

Domenica prossima, 26 luglio, su iniziativa dell’amministrazione comunale, è in programma una giornata di eventi dedicata, in particolare, ai bambini.

Nello spazio della pineta saranno, infatti, allestiti giochi gonfiabili per i più piccoli e spazi per le loro famiglie. Sarà anche predisposto un punto fisso di ristoro per ogni necessità.

«Da quando la pineta è stata riqualificata – dichiara il sindaco di Cortona, Luciano Meoni – l’afflusso delle persone è stato notevole. Come amministrazione comunale, abbiamo il dovere di rendere l’area accogliente e godibile, auspicando anche il rispetto dell’intera zona da parte di chi ne fruisce».