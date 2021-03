Pillole di Poliziottesco: Poliziotto senza paura

Maurizio Merli è stato l’ icona del genere poliziottesco e probabilmente questo genere cinematografico non avrebbe avuto quel successo negli anni ’70 se non ci fosse stato l’ attore romano che un ormai lontano 10 marzo 1989 ci ha prematuramente lasciati non senza, però, aver lasciato un ricordo indelebile in tanti suoi sostenitori e facendo ricredere anche alcuni critici cinematografici dell’ epoca che ritenevano questi film dei “ b – movie “. Il film di cui leggerete oggi è del 1978, anno in cui questo genere cinematografico andava lentamente ma inesorabilmente scomparendo ma, nonostante tutto, si realizzavano ancora buoni lavori, degni di far parte, con onore, della filmografia poliziottesca. Chi ha imparato ad apprezzare questo genere, saprà che Maurizio Merli ha avuto due fasi nella sua carriera cinematografica: una prima, dove era il Commissario risoluto, dal pugno e dal grilletto facile e sempre in lotta contro il lassismo della giustizia dell’ epoca, ma, e sottolineo ma, sempre dalla parte del giusto. Nella seconda parte, invece, quella in cui lavorò in prevalenza col regista marchigiano Stelvio Massi, rappresentava un funzionario della legge dove prima di scaldare le mani e di premere il grilletto ci pensava due volte ed in questo film troviamo anche un Merli insolitamente ironico, dalla battuta facile e, comunque, sempre particolarmente sensibile al fascino femminile, in questo caso alla splendida Joan Collins. In questa pellicola, in cui troviamo interpreti anche Massimo Vanni, presenza ricorrente del poliziottesco, Franco Ressel, una delle presenze“ viscide “ per eccellenza ed un superbo, come sempre, Gastone Moschin, Merli interpreta un investigatore privato di una scalcinata agenzia romana insieme al suo socio Benito, interpretato da Massimo Vanni. Qui, Merli, nel ruolo di Walter Spada, viene incaricato di ritrovare la figlia di un banchiere austriaco; Spada la ritrova in evidente stato confusionale ma la ragazza, approfittando di un momento di distrazione di Spada, farà perdere le sue tracce; il tutto, da Roma, si sposterà a Vienna, dove Spada chiederà l’ aiuto del suo vecchio amico Karl, Gastone Moschin, a capo di un’ agenzia investigativa con la A maiuscola. Le indagini porteranno a scoprire un traffico di prostituzione minorile che vede a capo di tutto la losca Brigitte, nelle cui vesti vediamo Joan Collins con la quale Spada avrà una breve ma intensa relazione. Ovviamente, le indagini si concluderanno con successo, la banda verrà sgominata, ma lasciando dietro di sé un’ ampia scia di sangue, fra cui la ragazza rapita, Brigitte ed il padre della ragazza che si suiciderà per la vergogna davanti a Karl e Walter. Il film si conclude con un divertente siparietto fra Karl e Walter a cui il collega austriaco annuncia il suo imminente arrivo a Roma per conoscere le “ innovative tecnologie “ di cui si avvale l’ agenzia del suo collega italiano ma Walter, dopo un primo momento di imbarazzo, gli dice che non potrà accoglierlo in quanto è stato chiamato dalla CIA e qui scorrono i titoli di coda di un poliziottesco ironico e coinvolgente allo stesso tempo con scene che, sì, richiamano ai poliziotteschi duri e cazzuti di pochi anni addietro, ma assumendo anche quel tono di leggerezza che in certi momenti di certo non guasta.

Stefano Steve Bertini