Pillole di Poliziottesco: La Polizia sta a guardare

Enrico Maria Salerno è stato uno dei più grandi attori italiani, fornendo anche nel genere poliziottesco prove attoriali di eccellenza assoluta, come in “ La polizia ringrazia “ o nel meno conosciuto “ Fango bollente “ o “ La polizia è al servizio del cittadino? “, interpretando, al contrario di tanti altri suoi illustri colleghi, il ruolo del Commissario integerrimo non avvezzo ad un uso indiscriminato della pistola.

Nel 1973, Salerno è il protagonista de “ La polizia sta a guardare “, dello sfortunato regista Roberto Infascelli, produttore di altre grandi pellicole quali “ La polizia chiede aiuto “, “ La polizia ringrazia “ e la stessa “ La polizia sta a guardare “, prematuramente scomparso nel 1977 in un incidente automobilistico in Francia. In questa pellicola, che vede protagonisti, fra gli altri, Lee J. Cobb, Luciana Paluzzi, Jean Sorel, Gianni Bonagura, Laura Belli, Claudio Gora e Giambattista Salerno, figlio di Enrico Maria, l’ attore di nascita milanese interpreta il ruolo del Questore Cardone, il quale è stato chiamato a sostituire il predecessore Jovine, nelle cui vesti troviamo Lee J. Cobb, dimessosi perché non riesce a contrastare la malavita con mezzi leciti.

Cardone è un Questore tutto d’ un pezzo che non scende mai a compromessi con i criminali, riuscendo sempre ad ottenere eccellenti risultati. La malavita, però, stancatasi dei suoi continui interventi, impone a Cardone una scelta; il figlio Massimo, che era andato a trovarlo, viene rapito ed a questo punto l’ integerrimo Questore si trova ad un bivio: continuare a non scendere a compromessi o trattare con i rapitori a capo dei quali scoprirà trovarsi Jovine? In una struggente telefonata, Massimo dice al padre di continuare a fare quello che ha sempre fatto senza preoccuparsi delle conseguenze, così Cardone fa arrestare Jovine ed ordina di liberare il figlio. Da qui, scatta un inseguimento spettacolare e crudele con il figlio che verrà gettato fuori dalla macchina che procede a folle velocità, mentre la banda verrà tutta sterminata; ma il figlio sarà sopravvissuto o ci avrà rimesso la vita, facendo perdere al padre tutto quell’ alone di sicurezza di cui si era circondato fino a poco tempo prima e lasciandolo col rimorso per tutta la vita?

Un poliziottesco “ alla Salerno “, senza tanti fronzoli, con molta umanità, un inseguimento spettacolare, tanta corruzione tipica di quel periodo e non solo ed una telefonata tra padre e figlio in cui il padre perde molte delle sue sicurezze. Indubbiamente da guardare.

Stefano Steve Bertini