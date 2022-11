Pillole di Poliziottesco: intervista a Danilo Massi

Stelvio Massi è stato uno dei registi più rappresentativi del filone poliziottesco, lanciando definitivamente Franco Gasparri, dando un volto nuovo a Maurizio Merli e fornendo un ruolo da “ buono “, l’ unico nella sua carriera, a John Saxon. Stelvio Massi ci ha lasciati nel lontano 2004, il figlio Danilo mi ha rilasciato una bellissima ed interessante intervista in cui mi ha svelato tantissimi retroscena di quei meravigliosi anni e non solo.

_ Danilo Massi, personalmente ritengo suo padre Stelvio uno dei migliori tre registi per quanto concerne il genere poliziottesco insieme a Castellari e Lenzi. Lei come la pensa?

Sicuramente sono quelli più rappresentativi, soprattutto grazie a Quentin Tarantino che li ha sdoganati da una categoria spesso considerata “deprecabile” da una certa stampa negli anni 70/80. Il loro stile narrativo è molto diverso secondo il mio modesto punto di vista. Lenzi e Castellari erano molto più crudi e realistici nel raccontare le vicende. Mio padre si avvaleva più della tecnica visiva, tramite le inquadrature, per enfatizzare le sequenze e situazioni.

_ Stelvio Massi ha avuto la bravura di lanciare nel mondo del cinema un bellissimo come Franco Gasparri, facendolo diventare bravissimo e di dare un nuovo volto a Maurizio Merli facendolo diventare più “ riflessivo “ da Commissario duro e cazzuto quale era con Lenzi e Girolami. E’ d’ accordo con questa affermazione?

Con Franco Gasparri è stata una sfida della P.A.C, la casa produttrice di mio padre, per trasformare un personaggio amatissimo dei fotoromanzi trasformando la sua bellezza statica in quella di un attore spigliato ed atletico. Con Maurizio Merli la loro prima esperienza ha influenzato poi tutti i lavori futuri. Merli in “Poliziotto sprint” per la prima volta interpretava non più il ruolo di un commissario, ma di uno spericolato ed irriverente poliziotto delle volanti. Il risultato fu un grande successo di pubblico e quello spinse mio padre e Maurizio ad abbandonare quel personaggio che cominciava ad andargli stretto.

_ Il primo poliziottesco girato da suo padre è stato “ Squadra Volante “, con due mostri sacri come Milian e Moschin. Suo padre cosa diceva di questi due attori e lei ha avuto modo di conoscerli?

Mio padre si era innamorato del film di Fernando di Leo “Milano calibro 9” e soprattutto dell’interpretazione di Gastone Moschin. Tomas finito il genere western era quasi sparito dalla scena da alcuni anni, ma aveva il “ phisique du role” visto che doveva interpretare un poliziotto dell’interpol. Il mio rapporto professionale con loro è stato anni dopo e rispettivamente in “Poliziotto senza paura” e “La banda del trucido”. Cosa dire di loro… Diversissimi come carattere, ma entrambi grandi professionisti.

_ Poi è arrivata la trilogia di Mark, una serie fortunatissima che ha registrato record di incassi. Come mai l’ ultimo film de la trilogia si discosta totalmente dai primi due?

Perché non era nato come terzo capitolo della saga. I fratelli Bregni che oltre ad essere produttori erano anche i distributori del film e una volta finito il montaggio, alla prima visione della pellicola prima di farlo uscire nelle sale, forse per scaramanzia non se la sentirono di cambiare il personaggio. Con pochi interventi di doppiaggio ecco il ritorno di Mark Terzi…

_ John Saxon: credo che nell’ ambito del poliziottesco suo padre sia stato il solo regista che l’ abbia diretto in un ruolo da “ buono “.

L’ha diretto solo una volta nel film “La legge violenta della squadra anticrimine” titolo orrendo, ma forse uno dei migliori di mio padre. John interpretava un commissario “tosto” e dai metodi molto spicci e in punta di legge. Ruolo che gli riuscì bene perché in un certo senso si discostava poco da quelli da “cattivo”.

_ Estremamente proficua è stata la collaborazione con Maurizio Merli, che ha diretto in ben sei film, fornendo un volto nuovo all’ attore romano. Cosa diceva suo padre di Merli? Si dice che volesse essere un po’ una “ prima donna “.

Erano diventati molto amici. Maurizio era un’adorabile sbruffone, più per timidezza che spavalderia. Sul set un po’ per gioco e un po’ perché era sempre alla ricerca di conferme, ogni tanto faceva i “capricci” come i divi, ma non era convinto nemmeno lui…

_ Altrettanto proficua la collaborazione con un mostro sacro compositore di colonne sonore quale Stelvio Cipriani.

Stelvio due, così lo chiamavo io, era diventato come un nostro parente. Ha fatto la colonna sonora a tutti i film di mio padre. La sua più grande qualità, chiaramente oltre quella artistico/professionale, era quella di saper ascoltare l’idea del tipo di commento musicale che mio padre aveva in mente e riuscire sempre a trasferirlo in musica. Dopo la morte di mio padre mi è rimasto sempre vicino…

_ C’ è un film, nell’ ambito del poliziottesco che suo padre si è “ pentito “ per qualche motivo di aver diretto?

Non ha avuto mai nessun pentimento per il suo lavoro. Non ha mai disconosciuto nessuno dei suoi lavori per il semplice fatto che gli ha sempre dedicato passione. Qualcuno lo ha amato di meno…

_ Monzòn, Benvenuti, Duran avevano la stoffa degli attori?

Assolutamente no! Sono stati tutti tentativi riusciti o meno dei produttori per proporre delle novità…

_ Anche lei ha lavorato con suo padre in “ Mark il poliziotto “ e “ La banda del trucido “. Come è andata la collaborazione?

Dal “Conto è chiuso” 1976 dove ho fatto per la prima vota l’aiuto regista, per poi seguirlo in tutti i suoi lavori anche come sceneggiatore e regista della seconda unità fino al 1994. Tutto questo tempo per me è stata un’avventura irripetibile.

_ Danilo Massi ha intrapreso la carriera da regista, seguendo le orme paterne. Come sta andando, quali sono i suoi progetti futuri?

Dal 2004 dopo la morte di mio padre, mi sono allontanato sempre di più dal settore. Io ho cominciato a lavorare nel cinema quando avevo dieci anni nei “Musicarelli” come li chiamano oggi, interpretando dei ruoli con Gianni Morandi e Caterina Caselli. Dal 1966 al 2004 ho assistito all’evoluzione e involuzione dell’ambiente cinematografico e non mi sono più riconosciuto. Da alcuni anni ho rispolverato la mia vecchia passione che è la fotografia (www.danilomassi.eu). Sto collaborando da un paio di anni con un progetto di una casa editrice di proporre foto e poesia. Nella collana ci sono già due mie collaborazioni.

_ Ci vuole lasciare un ricordo di Stelvio Massi come regista e soprattutto come padre?

Mio padre mi ha permesso sempre di collaborare con lui. Tra noi sul set c’era complicità e rispetto e spesso mi lasciava molto spazio (ho fatto molte “seconde unità” nei suoi film). Ci sono stati anche degli scontri di vedute di stile e di narrazione, ma oggi con un po’ di saggezza acquisita e con il passare del tempo, devo riconoscere che aveva sempre ragione lui.

Quando avevo ventitré anni mio padre produsse la mia opera prima Ciao cialtroni (1979), oltre ad essere il produttore fece anche il direttore della fotografia firmandosi con lo pseudonimo di Stefano Catalano. Io ero molto preoccupato, perché pensavo che dall’alto della sua esperienza, avrebbe sicuramente cercato di influenzare il mio lavoro, Invece fu l’opposto, non si intromise mai nelle mie scelte stilistiche ed artistiche permettendomi di esprimermi liberamente lasciandomi così unico artefice del mio lavoro. Questa dimostrazione di stima professionale e di affetto nei miei confronti è una cosa che non dimenticherò mai.

Stefano Steve Bertini ps un grande ringraziamento a Danilo Massi per la disponibilità ed il tempo dedicatomi per questa bella intervista.