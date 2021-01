Nel film di Mario Monicelli Speriamo che sia femmina c’è una folgorante battuta pronunciata da Liv Ullmann, proprietaria di un casale toscano: “Chi vende non è più suo”. È quello che dovrebbe pensare l’attuale primo cittadino di Cortona quando, come alcuni suoi predecessori, decide la vendita del patrimonio comunale. Non essere più proprietari, vuol dire non poter più disporre del bene per realizzare progetti destinati alla collettività.

La scelta, pubblicamente dichiarata dall’amministrazione, di voler vendere l’Ostello della Gioventù ubicato nel centro storico di Cortona, cancella la strategica offerta di soggiorno a basso costo presente nel territorio.

Con questa decisione Cortona rinuncia ad ospitare tutti quei viaggiatori amanti del turismo religioso, gruppi di giovani, scolaresche, amanti del bello e dell’antico che vogliono visitare, soggiornando almeno due giorni, il meraviglioso e unico parco archeologico etrusco e il museo della nostra città, trovando nell’ostello un’offerta di soggiorno adeguata alla necessità di contenere la spesa.

Cortona si priva di un immobile con una destinazione cosi poliedrica in ambito di accoglienza, con quale vantaggio? Rientra nel nuovo assetto urbanistico della città? Qual è il progetto che ha in mente la giunta e come verrà investito il ricavato? In assenza di comunicazioni esplicite alla cittadinanza, temiamo che si tratterà della manutenzione ordinaria. Sarebbe sbagliato, a nostro parere, utilizzare l’eventuale ricavo per qualche nuovo semaforo e la sistemazione di buche e fossi, interventi che vanno finanziati con le entrate correnti, non con la cessione dei gioielli di famiglia.

Sicuramente è più impegnativo programmare, chiedere finanziamenti, innovare, anticipare i tempi, non accontentarsi dell’oggi, cercare di costruire il domani per i nostri figli, ma proprio di questo ha bisogno Cortona. Percorrendo scorciatoie spesso si inciampa.